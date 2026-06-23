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«Ростов» заключил контракт с 24-летним полузащитником Максимом Мухиным

Футбольный клуб «Ростов» подписал контракт с 24-летним российским полузащитником Максимом Мухиным. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Источник: Коммерсантъ

Футбольный клуб «Ростов» подписал контракт с 24-летним российским полузащитником Максимом Мухиным. Об этом сообщает пресс-служба команды.

В карьере игрока — выступления за ведущие московские клубы. В основном составе «Локомотива» он провел 15 матчей и стал обладателем Кубка России в сезоне 2020/21. Затем перешел в ЦСКА, где сыграл 70 матчей, забил три гола и отдал четыре голевые передачи. В составе армейцев полузащитник дважды завоевал Кубок России — в сезонах 2022/23 и 2024/25, а также становился серебряным призером чемпионата России в сезоне 2022/23 и бронзовым — в сезоне 2024/25.

Минувший сезон полузащитник провел в аренде в «Сочи».