«Ростов» заключил контракт с 24-летним полузащитником Максимом Мухиным

В карьере игрока — выступления за ведущие московские клубы. В основном составе «Локомотива» он провел 15 матчей и стал обладателем Кубка России в сезоне 2020/21. Затем перешел в ЦСКА, где сыграл 70 матчей, забил три гола и отдал четыре голевые передачи. В составе армейцев полузащитник дважды завоевал Кубок России — в сезонах 2022/23 и 2024/25, а также становился серебряным призером чемпионата России в сезоне 2022/23 и бронзовым — в сезоне 2024/25.