В Прикамье с 1 июля меняется расписание пригородных поездов

Расписание пригородных поездов меняется в Прикамье с 1 июля, сообщает Пермская пригородная компания.
Корректировки будут действовать до 24 октября.
Отменяется поезд № 6104 Пермь-II — Голованово (отправление в 09:22);
Поезд № 6024 теперь будет следовать из Краснокамска в Голованово (вместо Краснокамск — Пермь-II). Отправление ежедневно в 07:05, прибытие на станцию Голованово в 09:08;
Поезд № 7186 Пермь-II — Чусовская будет отправляться в 08:39 (на 10 минут позже), прибытие в Чусовскую в 11:13. У него отменяются остановки: Славяново, Юбилейная, Балмошная, Кам ГЭС, Банная Гора, Голованово;
Поезд № 6105 Голованово — Пермь-II отправится в 11:27 (на 19 минут раньше), прибытие в Пермь-II в 12:15. Изменения также затронут поезда № 6266/6265 Кизел — Пермь-II, № 6276 Пермь-II — Боковая и № 6033/6034 Пермь-II — Пермь-II (кольцевой).
Напомним, в Перми движение бесплатного автобуса до новой галереи продлили до 31 июля.