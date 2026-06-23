В Прикамье с 1 июля меняется расписание пригородных поездов

Поезд № 7186 Пермь-II — Чусовская будет отправляться в 08:39 (на 10 минут позже), прибытие в Чусовскую в 11:13. У него отменяются остановки: Славяново, Юбилейная, Балмошная, Кам ГЭС, Банная Гора, Голованово;