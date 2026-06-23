Суд досрочно прекратил полномочия мэра Тулуна Михаила Гильдебранта

Между тем, ранее суд удовлетворил иск Тулунской межрайонной прокуратуры о досрочном прекращении полномочий мэра Тулунского МО Александра Тюкова. Установлено, что в 2022—2023 годах чиновник подписал документацию, на основании которой два его близких родственника получили денежные выплаты за счет бюджетных средств.