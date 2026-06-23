Суд досрочно прекратил полномочия мэра Тулуна Михаила Гильдебранта

IrkutskMedia, 23 июня. Тулунским городским судом рассмотрено административное дело по иску прокурора, поданному в интересах неопределённого круга лиц и города Тулун, к мэру Михаилу Гильдебранту. Прокурор требовал досрочного прекращения полномочий главы муниципалитета.
Как сообщает пресс-служба Тулунского городского суда, 22 июня 2026 года суд принял решение удовлетворить исковые требования. Полномочия мэра прекращены досрочно в связи с утратой доверия. В настоящий момент судебный акт ещё не вступил в законную силу.
Между тем, ранее суд удовлетворил иск Тулунской межрайонной прокуратуры о досрочном прекращении полномочий мэра Тулунского МО Александра Тюкова. Установлено, что в 2022—2023 годах чиновник подписал документацию, на основании которой два его близких родственника получили денежные выплаты за счет бюджетных средств.
Напомним, что Тулунский городской суд также рассматривает гражданское дело о защите чести и достоинства по иску Михаила Гильдебранта к скандально известному местному жителю, называющего себя блогером.