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Суд досрочно прекратил полномочия мэра Тулуна Михаила Гильдебранта

Решение вынесено в связи с утратой доверия.

Источник: IrkutskMedia.ru

IrkutskMedia, 23 июня. Тулунским городским судом рассмотрено административное дело по иску прокурора, поданному в интересах неопределённого круга лиц и города Тулун, к мэру Михаилу Гильдебранту. Прокурор требовал досрочного прекращения полномочий главы муниципалитета.

Как сообщает пресс-служба Тулунского городского суда, 22 июня 2026 года суд принял решение удовлетворить исковые требования. Полномочия мэра прекращены досрочно в связи с утратой доверия. В настоящий момент судебный акт ещё не вступил в законную силу.

Между тем, ранее суд удовлетворил иск Тулунской межрайонной прокуратуры о досрочном прекращении полномочий мэра Тулунского МО Александра Тюкова. Установлено, что в 2022—2023 годах чиновник подписал документацию, на основании которой два его близких родственника получили денежные выплаты за счет бюджетных средств.

Напомним, что Тулунский городской суд также рассматривает гражданское дело о защите чести и достоинства по иску Михаила Гильдебранта к скандально известному местному жителю, называющего себя блогером.