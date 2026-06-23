Более 390 тысяч жителей Прикамья проголосовали за объекты для благоустройства

Существенную помощь в организации голосования оказали волонтеры. В кампании приняли участие почти 194 тысячи добровольцев, которые рассказывали жителям о проектах, помогали разобраться в процедуре голосования и собирали голоса на массовых мероприятиях, в общественных местах и через цифровые сервисы. Благодаря их работе было собрано около 9,5 миллиона голосов по всей стране, что составило почти 60% от общего результата.