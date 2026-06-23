В Ростовской области прошел масштабный костюмированный сап-фестиваль

Программа праздника объединила спортивную и развлекательную части. Гости и участники соревновались в заплывах на сап-бордах и лодках класса «Дракон», а также устроили яркий костюмированный парад на воде. На площадке проходили тематические мастер-классы, работали фотозоны, выступали творческие коллективы, а завершилось все пенной дискотекой.