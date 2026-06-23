Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростовской области прошел масштабный костюмированный сап-фестиваль

На Дону ко Дню молодежи устроили массовый заплыв в костюмах на сап-бордах.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области состоялся молодежно-спортивный сап-фестиваль, участники которого подготовили оригинальные костюмы. Как сообщает правительство региона, мероприятие приурочили ко Дню молодежи и Международному дню борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков.

Программа праздника объединила спортивную и развлекательную части. Гости и участники соревновались в заплывах на сап-бордах и лодках класса «Дракон», а также устроили яркий костюмированный парад на воде. На площадке проходили тематические мастер-классы, работали фотозоны, выступали творческие коллективы, а завершилось все пенной дискотекой.

По словам начальника службы по обеспечению деятельности региональной антинаркотической комиссии Алексея Чванова, мероприятие нацелено на то, чтобы привлечь внимание к здоровому образу жизни и популяризировать водный спорт.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.

Читайте также.

В Ростове прошел фестиваль скалолазания.