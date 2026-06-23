Произведения Маяковского будут маркировать из-за закона о пропаганде наркотиков

Как напоминает РИА Новости, с 1 марта вступили в силу изменения, внесенные в федеральный закон «О наркотических средствах и психотропных веществах», который предусматривает уголовную и административную ответственность за распространение произведений литературы и искусства с упоминанием наркотиков.