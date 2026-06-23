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Произведения Маяковского будут маркировать из-за закона о пропаганде наркотиков

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Сборники «Война и язык» Владимира Маяковского и «Ослиный мост» Владимира Ленина будут маркировать в России из-за закона о пропаганде наркотиков.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Сборники «Война и язык» Владимира Маяковского и «Ослиный мост» Владимира Ленина будут маркировать в России из-за закона о пропаганде наркотиков.

Как напоминает РИА Новости, с 1 марта вступили в силу изменения, внесенные в федеральный закон «О наркотических средствах и психотропных веществах», который предусматривает уголовную и административную ответственность за распространение произведений литературы и искусства с упоминанием наркотиков.

На сайте Российского книжного союза еженедельно пополняется отраслевой перечень книг, содержащих упоминания наркотических средств и подлежащих специальной маркировке.

В перечень включено уже более 2,5 тысяч наименований книг. Накануне он пополнился на 113 пунктов: среди подлежащих маркировке наименований оказался сборник Маяковского и сборник отрывков из произведений Владимира Ленина «Ослиный мост».

Также в список добавлены бестселлер Салли Руни «Нормальные люди», «Маскарад» Терри Пратчетта, а также «Ночной океан: избранная приключенческая и романтическая проза!» Говарда Лавкрафта.