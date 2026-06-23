Пьяная ревность: хабаровчанин случайно убил подругу в ходе застолья

В конце мая этого года компания распивала спиртное в строительном вагончике на улице Панфиловцев в Индустриальном районе Хабаровска. 42-летний мужчина приревновал подругу и ударил ее кулаком по лицу. Позже компания переместилась в квартиру потерпевшей, где они помирились. Гости ушли. Утром, вернувшись, они обнаружили тело женщины. Причиной смерти стала закрытая черепно-мозговая травма. Подозреваемый заключен под стражу.