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Пьяная ревность: хабаровчанин случайно убил подругу в ходе застолья

В конце мая этого года компания распивала спиртное в строительном вагончике на улице Панфиловцев в Индустриальном районе Хабаровска. 42-летний мужчина приревновал подругу и ударил ее кулаком по лицу. Позже компания переместилась в квартиру потерпевшей, где они помирились. Гости ушли. Утром, вернувшись, они обнаружили тело женщины. Причиной смерти стала закрытая черепно-мозговая травма. Подозреваемый заключен под стражу.

В конце мая этого года компания распивала спиртное в строительном вагончике на улице Панфиловцев в Индустриальном районе Хабаровска. 42-летний мужчина приревновал подругу и ударил ее кулаком по лицу. Позже компания переместилась в квартиру потерпевшей, где они помирились. Гости ушли. Утром, вернувшись, они обнаружили тело женщины. Причиной смерти стала закрытая черепно-мозговая травма. Подозреваемый заключен под стражу. Возбуждено уголовное дело.