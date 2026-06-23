60 участков дорог и четыре моста отремонтируют в этом году в Хабаровском крае

Так, в Хабаровске обновят семь дорожных объектов общей протяженностью свыше 6 километров. Это участки проспекта 60-летия Октября, улиц Запарина и Серышева, развязка проспект 60-летия Октября — улица 65-летия Победы и другие. На эти цели будет суммарно потрачено более 1,1 млрд рублей. В Комсомольске-на-Амуре под ремонт попали 10 объектов, протяженность которых превышает 5 километров. Причем три из них уже полностью готовы — тут город Юности оказался первым в регионе. На эти цели выделено более 300 млн рублей. В Хабаровском районе в 2026 году запланирован ремонт восьми участков дорог общей протяженностью почти 7 километров. На данный момент много сделано уже на трассе перед селом Черная Речка, в квартале Солнечный город, в селах Ильинка и Дружба. В общей сложности работы обойдутся более чем в 220 млн рублей. В Советской Гавани ведется ремонт 13 местных дорог протяженностью свыше 9 километров. Улицы Ленина, Сахалинская и проезд Гаражный уже почти готовы. На эти цели предусмотрено свыше 230 млн рублей. Наконец, в Амурске будут отремонтированы шесть объектов общей протяженностью почти 5 километров. Пока работы выполнены только на 20%. Сумма финансирования — более 200 млн рублей. Также в Хабаровском крае в этом году будут приведены в порядок 16 участков загородных трасс регионального значения общей протяженностью почти 10 километров в Ванинском округе, Хабаровском районе, Комсомольском районе, Амурском районе, Советско-Гаванском округе и районе имени Лазо. Отремонтируют и четыре моста, в том числе два на трассе Аян — Нелькан и один мост через озеро Мылки в городе Юности. Также продолжается строительство дороги до пограничного пункта пропуска на Большом Уссурийском острове. Всего же в регионе отремонтируют 60 участков дорог, общая протяженность которых превышает 140 километров. Все работы ведутся по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».