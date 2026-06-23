Стратегические бомбардировщики РФ провели манёвры Баренцевым и Норвежским морями

Стратегические ракетоносцы Ту-160 дальней авиации Воздушно-космических сил России выполнили плановый полёт над акваториями Баренцева и Норвежского морей. Маршрут проходил в воздушном пространстве над нейтральными водами, без нарушения границ других государств. Продолжительность миссии составила около 16 часов.
В ходе полёта экипажи отработали один из ключевых элементов боевой подготовки — дозаправку топливом в воздухе. Это позволяет значительно увеличить радиус действия стратегических бомбардировщиков и время их патрулирования в удалённых районах. «На отдельных этапах маршрута стратегические ракетоносцы сопровождались истребителями иностранных государств», — сообщили в Минобороны РФ.
Подобные вылеты дальней авиации проводятся на регулярной основе в рамках планов боевой подготовки. Они демонстрируют способность российских ВКС выполнять задачи в любых условиях, включая удалённые регионы Арктики и Северной Атлантики. Сопровождение истребителями НАТО — стандартная практика при полётах российских военных самолётов вблизи воздушных границ альянса.