Стратегические бомбардировщики РФ провели манёвры Баренцевым и Норвежским морями

В ходе полёта экипажи отработали один из ключевых элементов боевой подготовки — дозаправку топливом в воздухе. Это позволяет значительно увеличить радиус действия стратегических бомбардировщиков и время их патрулирования в удалённых районах. «На отдельных этапах маршрута стратегические ракетоносцы сопровождались истребителями иностранных государств», — сообщили в Минобороны РФ.