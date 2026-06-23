Выпускник набрал 400 баллов на ЕГЭ по четырем предметам в Приморье

Артем Шунтов, выпускник лицея «Технический», стал первым школьником в Приморье, получившим максимальный результат сразу по четырем экзаменам: химии, русскому языку, математике и физике. Об этом сообщили в правительстве региона. На сегодняшний день в Приморском крае зафиксировано 58 стобалльников, четыре выпускника набрали по 200 баллов за два предмета, и теперь появился первый 400-балльник.