Детский баскетбольный лагерь «Полянка — Детям» собрал более 300 юных жителей Хабаровского края

В рамках проекта «Полянка — Детям» бесплатные баскетбольные интенсивы прошли в трех городах края и собрали более 300 участников. Мастер-классы состоялись в Николаевске-на-Амуре, Комсомольске-на-Амуре, а завершающий этап прошел в Хабаровске. «Интерес к баскетбольному лагерю превзошел наши ожидания! Приятно было видеть горящие глаза детей, приходящих на тренировку каждый день, а также полную самоотдачу и задор тренера», — рассказал Михаил Мезенцев, глава Федерации баскетбола Хабаровского края. Спортсмены занимались под руководством бывшего главного тренера баскетбольного клуба «Химки» Глеба Плотникова. Программа включала работу над техникой, игровым мышлением, развитием индивидуальных навыков и принятием решений в условиях игры.