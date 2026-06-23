Жена Павла Деревянко назвала причину отказа от участия в телешоу «Ставка на любовь»

Возлюбленная Павел Деревянко Зоя Фуць рассказала, что им предлагали принять участие в телешоу «Ставка на любовь», однако пара решила отказаться от проекта.
По словам Фуць, одной из причин стал плотный рабочий график. Кроме того, они хотели сначала оценить реакцию зрителей на свое участие в другом телевизионном проекте, прежде чем соглашаться на новые съемки. Также, как отметила возлюбленная, возникли вопросы по финансовой части.
— Не сошлись по гонорару чуть. Работы много, поэтому оставлять работу и уезжать куда-то сложно. Нужно зарабатывать деньги, — цитирует Фуць «Звездач».
В это время в одном из выпусков «Ставки на любовь» актеры Марат Башаров и Ася Борисова испытывали на прочность свои отношения. Так, Башаров получил пощечину за то, что приревновал возлюбленную к ведущему Владу Топалову. Борисовой досталось неприятное испытание с насекомыми. У актрисы началась паника, и она попросила Топалова взять ее за руку, чтобы справиться с дрожью.
При этом до этого Башаров уже доводил Борисову до слез из-за ревности к другому участнику — юмористу Михаилу Стогниенко. Пара вместе четыре года. При этом многие знают Башарова как человека с буйным характером, кроме того, ранее он открыто признавался, что избивал своих жен.