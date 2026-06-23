Жена Павла Деревянко назвала причину отказа от участия в телешоу «Ставка на любовь»

В это время в одном из выпусков «Ставки на любовь» актеры Марат Башаров и Ася Борисова испытывали на прочность свои отношения. Так, Башаров получил пощечину за то, что приревновал возлюбленную к ведущему Владу Топалову. Борисовой досталось неприятное испытание с насекомыми. У актрисы началась паника, и она попросила Топалова взять ее за руку, чтобы справиться с дрожью.