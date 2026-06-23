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В России запустят полезный цифровой сервис для работников детских садов и родителей

В России с 1 сентября запустят единый цифровой ресурс для дошкольного образования.

Единый цифровой ресурс для дошкольного образования с методическими материалами для воспитателей, заведующих, методистов и родителей запустят с 1 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе Минпросвещения РФ.

«С 1 сентября запланирован запуск единого цифрового ресурса для дошкольного образования, который будет включать методические материалы для воспитателей, заведующих детскими садами, методистов, а также для родителей», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что для них будет предусмотрен контент: мультфильмы, художественная литература, рекомендуемые книги, сказки, игрушки и игровые средства обучения.