В России запустят полезный цифровой сервис для работников детских садов и родителей

Единый цифровой ресурс для дошкольного образования с методическими материалами для воспитателей, заведующих, методистов и родителей запустят с 1 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе Минпросвещения РФ.
«С 1 сентября запланирован запуск единого цифрового ресурса для дошкольного образования, который будет включать методические материалы для воспитателей, заведующих детскими садами, методистов, а также для родителей», — говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что для них будет предусмотрен контент: мультфильмы, художественная литература, рекомендуемые книги, сказки, игрушки и игровые средства обучения.