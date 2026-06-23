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«Суриков-центр» построен почти наполовину

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Строительство культурного пространства «Суриков-центр» в Красноярске вышло на новый этап. В настоящее время готовность объекта составляет 49%, при этом работы ведутся с опережением графика.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Строительство культурного пространства «Суриков-центр» в Красноярске вышло на новый этап. В настоящее время готовность объекта составляет 49%, при этом работы ведутся с опережением графика.

Сейчас специалисты занимаются устройством фасада здания: утепляют монолитные стены и наносят декоративную штукатурку. Следующим этапом станет монтаж металлических кассет. Алюминиевые пластины были специально разработаны для культурного пространства и создадут эффект единого «кружевного полотна» или мазков кисти художника.

Внутри здания продолжаются электромонтажные и сантехнические работы, а также монтаж системы вентиляции. Кладка стен и перегородок выполнена на 95%. Уже установлены рамы витражного остекления первого и второго этажей, а на террасе уложена брусчатка.

Завершена сборка винтовой лестницы. В ближайшее время подрядчик приступит к ее покраске и укладке гранитной плитки. В дальнейшем здесь появится световая инсталляция из трех берез, напоминающая о деревьях, которые художник Василий Суриков высадил на территории усадьбы.

Кроме того, на втором этаже в мастерской и лекционном зале смонтированы фонари естественного освещения. В лектории продолжается установка системы шумоизоляции.

Согласно графику, завершить строительные работы планируется летом 2027 года.