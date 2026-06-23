«Суриков-центр» построен почти наполовину

Завершена сборка винтовой лестницы. В ближайшее время подрядчик приступит к ее покраске и укладке гранитной плитки. В дальнейшем здесь появится световая инсталляция из трех берез, напоминающая о деревьях, которые художник Василий Суриков высадил на территории усадьбы.