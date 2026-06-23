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На трассе «Енисей» в одиночном ДТП погибла автоледи и пострадали трое детей

В Емельяновском округе Красноярском крае в результате ДТП погибла женщина и получили травмы трое детей.

В Емельяновском округе Красноярском крае в результате ДТП погибла женщина и получили травмы трое детей.

Все случилось сегодня утром на 104 км федеральной трассы Р-257. Предварительно установлено, что 42-летняя женщина-водитель «Ниссана» не справилась с управлением и машина съехала с проезжей части в кювет.

«В результате случившегося автомобилистка скончалась. Ее трое детей — двухлетний мальчик и девочки 7 и 9 лет — доставлены в больницу», — рассказали в полиции.

В настоящее время на месте аварии работает следственно-оперативная группа, а также сотрудники ГАИ. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.