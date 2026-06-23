Опрос: молодые британцы захотели повторить референдум о выходе из ЕС

Молодое поколение британцев, которое не имело права голоса на референдуме о Brexit в 2016 году, считает выход из ЕС провалом. Об этом сообщает Guardian.
Согласно новому опросу местного аналитического центра, большинство представителей поколения Z (от 18 до 28 лет) выступают за возвращение Великобритании в Евросоюз и требуют провести повторное голосование.
Опрос показал, что 60% молодых людей проголосовали бы за воссоединение с ЕС, если бы у них была такая возможность. При этом лишь 9% поддерживают сохранение статуса-кво вне блока. Если учитывать только тех, кто с высокой вероятностью примет участие в новом плебисците, разрыв становится еще более значительным: 81% против 19%. Половина респондентов назвала Брекзит неудачей, а 50% считают его успешным.
Для многих молодых британцев референдум стал первым значимым политическим событием в их жизни. Они были слишком юны, чтобы голосовать, но хорошо помнят дебаты, последовавшие за ним. Хотя молодежь поддерживает идею возвращения в ЕС, они не хотят вновь погружаться в бесконечные споры о Brexit, предпочитая сосредоточиться на актуальных проблемах, таких как стоимость жизни и изменение климата.
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