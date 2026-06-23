Опрос: молодые британцы захотели повторить референдум о выходе из ЕС

Опрос показал, что 60% молодых людей проголосовали бы за воссоединение с ЕС, если бы у них была такая возможность. При этом лишь 9% поддерживают сохранение статуса-кво вне блока. Если учитывать только тех, кто с высокой вероятностью примет участие в новом плебисците, разрыв становится еще более значительным: 81% против 19%. Половина респондентов назвала Брекзит неудачей, а 50% считают его успешным.