Владимир Ткачёв продлил контракт с нижегородским «Торпедо» до 2028 года

«Торпедо» продлило контракт с нападающим Владимиром Ткачёвым, сообщает пресс-служба нижегородского хоккейного клуба. Новое соглашение с 32-летним форвардом рассчитано до 31 мая 2028 года.
Ткачёв присоединился к «Торпедо» по ходу прошлого сезона, перейдя в результате обмена из «Сибири». С первых матчей он закрепился в статусе одного из ключевых игроков, усилив атакующую линию и добавив стабильности центру нападения.
В регулярном чемпионате КХЛ сезона 2025/2026 нападающий провёл 37 матчей за «Торпедо» и набрал 24 очка (11 шайб и 13 передач). В Кубке Гагарина на его счету 6 очков (3+3) в 10 играх. В плей-офф форвард выходил на лёд с капитанской нашивкой и был одним из лидеров команды в сериях против «Северстали» и «Металлурга».
За карьеру в КХЛ Ткачёв провёл 843 матча и набрал 424 очка (179+245). Ранее он выступал за «Ак Барс», «Локомотив», «Трактор» и «Сибирь». В его активе — победа в Кубке Гагарина, два серебра чемпионата КХЛ и участие в Матчах звёзд.
На международном уровне нападающий является серебряным призёром Олимпийских игр 2022 года и бронзовым призёром чемпионата мира 2017 года, а также имеет медали молодёжного и юниорского мировых первенств.
Генеральный директор клуба Евгений Забуга подчеркнул: «Переход Владимира в “Торпедо” осенью прошлого года стал одной из самых обсуждаемых сделок сезона. В его лице мы получили не только хоккеиста высокого уровня, но и лидера, способного вести команду за собой. Рады, что он остаётся с нами ещё как минимум на два сезона».
Ранее сообщалось, что нижегородское «Торпедо» подписало пробный контракт с нападающим Голоднюком.