Владимир Ткачёв продлил контракт с нижегородским «Торпедо» до 2028 года

Генеральный директор клуба Евгений Забуга подчеркнул: «Переход Владимира в “Торпедо” осенью прошлого года стал одной из самых обсуждаемых сделок сезона. В его лице мы получили не только хоккеиста высокого уровня, но и лидера, способного вести команду за собой. Рады, что он остаётся с нами ещё как минимум на два сезона».