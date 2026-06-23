Найден способ замедлить разрушение асфальта на дорогах на 30−40%

Как пояснили ученые, хризотил-асбест — это натуральный минерал, который встречается в земной коре. Он состоит из тончайших гибких волокон, похожих на микроскопические нити. В природе они образуются внутри серпентинитов — особых минеральных тел, которые формируются глубоко под землей при высоких температурах и давлении. В России основные месторождения хризотил-асбеста находятся в Свердловской и Оренбургской областях, на юге Красноярского края и в Республике Тыва. Такие частицы не плавятся даже при 1500 градусах, очень прочны на разрыв и прекрасно сцепляются с битумом в отличие от синтетических аналогов.