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«Точная копия отца»: Кайрат Нуртас с сыном покорили Казнет

Казахстанский исполнитель Кайрат Нуртас показал позитивное видео, которое снял со своим старшим сыном Нарулом. Фанаты отметили их сильное сходство, передает NUR.KZ.

Источник: Nur.kz

На видео Кайрат стоит рядом с подросшим сыном, который уже догнал отца по росту. Оба они в чёрных солнцезащитных очках поют песню. Отец и сын поделились позитивным настроением с подписчиками и сразу же нашли отклик в комментариях. Всего за несколько часов их совместная публикация набрала почти 15 тысяч отметок «нравится».

«Нарул — красавчик», — написали фанаты.

«Кайрат Нуртас классный и сыночек огонь», — восхитились подписчики.

«Нарул выше отца, как вырос! Модель», — отметили комментаторы.

«Сколько девушек будет плакать», — пошутили поклонники.

«Как близнецы вдвоём», — сравнили фанаты.

«И на отца, и на маму похож», — заметили пользователи.

«Кайрат, сын — ваша точная копия, только глаза мамины», — подытожили подписчики.