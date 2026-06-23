«Точная копия отца»: Кайрат Нуртас с сыном покорили Казнет

На видео Кайрат стоит рядом с подросшим сыном, который уже догнал отца по росту. Оба они в чёрных солнцезащитных очках поют песню. Отец и сын поделились позитивным настроением с подписчиками и сразу же нашли отклик в комментариях. Всего за несколько часов их совместная публикация набрала почти 15 тысяч отметок «нравится».
«Нарул — красавчик», — написали фанаты.
«Кайрат Нуртас классный и сыночек огонь», — восхитились подписчики.
«Нарул выше отца, как вырос! Модель», — отметили комментаторы.
«Сколько девушек будет плакать», — пошутили поклонники.
«Как близнецы вдвоём», — сравнили фанаты.
«И на отца, и на маму похож», — заметили пользователи.
«Кайрат, сын — ваша точная копия, только глаза мамины», — подытожили подписчики.