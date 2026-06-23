143 беспилотника ВСУ уничтожены за ночь силами ПВО России

В ночь с 22 на 23 июня российские средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 143 украинских беспилотника самолётного типа. Атака отражалась дежурными расчётами ПВО с 20:00 до 07:00 по московскому времени. Беспилотники сбиты над Белгородской, Курской, Брянской, Ростовской, Астраханской областями, Ставропольским и Краснодарским краями, Республиками Крым и Адыгея, а также над акваториями Азовского и Черного морей.
В Минобороны РФ сообщили, что все цели были своевременно обнаружены и поражены.
«В течение ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 143 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — говорится в сообщении ведомства.
Данных о разрушениях или пострадавших на земле не приводится. Всего с начала специальной военной операции уничтожены сотни тысяч беспилотников, а также значительное количество авиационной и бронетанковой техники противника.