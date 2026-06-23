143 беспилотника ВСУ уничтожены за ночь силами ПВО России

В ночь с 22 на 23 июня российские средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 143 украинских беспилотника самолётного типа. Атака отражалась дежурными расчётами ПВО с 20:00 до 07:00 по московскому времени. Беспилотники сбиты над Белгородской, Курской, Брянской, Ростовской, Астраханской областями, Ставропольским и Краснодарским краями, Республиками Крым и Адыгея, а также над акваториями Азовского и Черного морей.