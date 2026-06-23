Сотрудники ФСБ пресекли в Пятигорске двойной теракт против правоохранителей: кем оказались задержанные

По словам Петренко, 19-летняя девушка и 47-летняя женщина, не знакомые друг с другом, прибыли из Москвы в Пятигорск для совершения терактов. 20 июня женщины забрали из тайников рюкзаки, в которых хранились СВУ. Теракты планировалось свершить на подходе к контрольно-пропускному пункту одного из зданий силовых ведомств города. О том, что они будут террористками-смертницами, женщины не знали.