В Хабаровске в перинатальный центр поступило новое реанимационное оборудование

Перинатальный центр имени Г. С. Постола на Дальнем Востоке ежегодно спасает тысячи женщин с высокими рисками беременности и новорождённых в критическом состоянии. Чтобы поддерживать высочайший уровень помощи, учреждение активно обновляет оборудование. Модернизация проходит в рамках федерального проекта «Охрана материнства и детства» нацпроекта «Семья». Новая техника позволяет врачам точнее ставить диагнозы и выбирать самые безопасные методы ведения родов, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.
«Среди новой техники, поступившей в центр в июне — восемь современных дефибрилляторов-мониторов общей стоимостью 4 млн рублей. Аппараты одинаково эффективны для оказания экстренной помощи и взрослым, и маленьким пациентам, включая недоношенных младенцев. Техника уже поступила в детское и взрослое отделения реанимации, а также в родовой блок», — отметили в Перинатальном центре.
Главное преимущество новых аппаратов — мобильность. Их можно использовать, в том числе, и при транспортировке пациентов — в машине или вертолете, это позволяет выездным бригадам всегда быть готовыми к чрезвычайной ситуации в пути.
Напомним, что благодаря федеральному проекту «Охрана материнства и детства» президентского нацпроекта «Семья» в 2025 году для медучреждений перинатальной службы края поступила 171 единица нового оборудования на общую сумму 257 млн рублей. Масштабное техническое переоснащение продолжается и в 2026 году — на укрепление службы родовспоможения региона уже выделено около 200 млн рублей, что позволит обеспечить медицинские организации современным оборудованием для оказания высокотехнологичной помощи женщинам и новорожденным.
Ранее ИА AmurMedia сообщало, что перинатальный центр Хабаровска пополнился 10 молодыми врачами — это специалисты в области лабораторной диагностики, анестезиологии-реаниматологии, неонатологии, акушерства и гинекологии.