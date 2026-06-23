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В Хабаровском крае сошёл вагон и парализовал движение поездов

На участке железной дороги работают восстановительные службы.

В Хабаровском крае, в Амурском муниципальном районе на однопутном участке перегона Самболи — Нусхи при движении грузового поезда произошёл сход одной колёсной пары порожнего вагона, — сообщает МЧС России по Хабаровскому краю.

Информация поступила в оперативно-дежурную смену МЧС в 13:00 (хбр).

Из-за происшествия ожидается задержка двух пассажирских поездов: Владивосток — Советская Гавань и Советская Гавань — Владивосток. Предварительное время задержки составляет 2−3 часа.

Пассажирам рекомендуют уточнять информацию о движении поездов в приложении «РЖД Пассажирам», на сайте перевозчика или по круглосуточному телефону горячей линии +7 (800) 775−00−00.

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