Сегодня в 13:00 на перегоне Самболи — Нусхи в Амурском районе на однопутном участке железной дороги во время движения грузового поезда произошел сход одной колесной пары пустого вагона. Информация о происшествии оперативно поступила в главное управление МЧС России по Хабаровскому краю, после чего со станции Литовко на место схода отправился восстановительный поезд. Из-за аварии ожидается задержка двух пассажирских поездов следующих по маршрутам Владивосток — Советская Гавань и Советская Гавань- Владивосток. Предварительное время задержки составит два-три часа.
Вагон грузового поезда сошел с рельсов в Хабаровском крае
Сегодня в 13:00 на перегоне Самболи — Нусхи в Амурском районе на однопутном участке железной дороги во время движения грузового поезда произошел сход одной колесной пары пустого вагона. Информация о происшествии оперативно поступила в главное управление МЧС России по Хабаровскому краю, после чего со станции Литовко на место схода отправился восстановительный поезд. Из-за аварии ожидается.
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