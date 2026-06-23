В Иркутской области стартовала приемная кампания

Министр образования Иркутской области Максим Парфенов сообщил, что количество бюджетных мест по программам среднего профессионального образования (СПО) на предстоящий учебный год составляет порядка 13,7 тысячи.
Он напомнил, что в Приангарье функционируют 79 техникумов и колледжей, в которых начали работать приемные комиссии.
"Для поступления в учреждение среднего профобразования необходимо предоставить аттестат об основном либо среднем образовании и ряд других необходимых документов, в зависимости от соответствующих требований к поступающим.
Пока в приемные комиссии приходят те, кто получил аттестат в прошлые годы, а основной поток выпускников 9-х или 11-х классов текущего года получит аттестаты до конца июня.
Прием документов в техникумах и колледжах продлится до 15 августа, а по специальностям, предусматривающим вступительные испытания — до 10 августа", — пояснил Максим Парфенов.
Он добавил, что в 2026 году существенно увеличилось количество бюджетных мест по таким востребованным направлениям, как машиностроение, энергетика, техника и технологии наземного транспорта, здравоохранение.
Это вызвано необходимостью синхронизации обучения с потребностями экономики региона и запросом на определенные профессии и специальности.
Всего организации СПО Приангарья предлагают обучение по 45 профессиям и 139 специальностям среднего профессионального образования.
Участники специальной военной операции и их дети имеют первоочередное право на зачисление для обучения в организациях СПО.
Также имеют право на зачисление в первоочередном порядке, вне зависимости от результатов освоения основного общего или среднего общего образования, те, кто поступает на целевое обучение, уточняет пресс-служба облправительства.
Глава регионального ведомства особо отметил программы обучения федерального проекта «Профессионалитет» нацпроекта «Молодежь и дети», которые с каждым годом становятся все более привлекательными для абитуриентов благодаря ряду преимуществ: сокращению сроков обучения, максимальной ориентации на практику с использованием современного оборудования и при непосредственном участии предприятий-партнеров, а также гарантированному трудоустройству.
НВ Иркутской области действует 12 образовательных кластеров СПО, в 2026 году открываются два новых кластера, а в 2027-м году — еще два.
Министр также подчеркнул: в Иркутской области есть все условия для получения высшего образования в 21 вузе.
На 2026−2027 учебный год по образовательным программам бакалавриата, специалитета и магистратуры в вузах Иркутской области выделено порядка 8,5 тысячи бакалавриата, специалитета, магистратуры и аспирантуры, относящимся к 52 укрупненным группам специальностей и направлений подготовки (из 56 реализуемых в Российской Федерации).
По программам бакалавриата и специалитета для лиц, сдающих вступительные испытания, прием документов заканчивается 10 июля, для лиц, поступающих без вступительных испытаний, — 25 июля.
Для поступающих в магистратуру прием документов — до 20 августа.
Подача документов осуществляется через суперсервис «Поступление в вуз онлайн» на «Госуслугах», лично или по почте.
Для участников СВО и их детей предусмотрена отдельная квота.