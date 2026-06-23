В Иркутской области стартовала приемная кампания

Глава регионального ведомства особо отметил программы обучения федерального проекта «Профессионалитет» нацпроекта «Молодежь и дети», которые с каждым годом становятся все более привлекательными для абитуриентов благодаря ряду преимуществ: сокращению сроков обучения, максимальной ориентации на практику с использованием современного оборудования и при непосредственном участии предприятий-партнеров, а также гарантированному трудоустройству.