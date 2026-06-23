Спортсменки из Амурска покорили пьедестал почёта на чемпионате ДФО по чир спорту

В Улан-Удэ состоялись масштабные соревнования по чир спорту, объединившие Чемпионат и Первенство Дальневосточного федерального округа, а также открытый фестиваль «Звезды Байкала». В турнире приняли участие более 400 атлетов из регионов ДФО и центральной части России. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», триумфатором состязаний среди дальневосточных коллективов стал клуб «Драйв» из Амурска.
Воспитанницы амурского клуба под руководством руководителя Анны Кошкиной и старшего тренера Марии Бутыриной завоевали пьедестал сразу в нескольких дисциплинах.
В рамках Чемпионата и Первенства ДФО золотую медаль в категории «чир-джаз-двойка» получил дуэт Олеси Капитоновой и Валерии Кротовой. Этот же тандем стал серебряным призером в дисциплине «чир-фристайл-двойка». Бронзовым призером в «чир-хип-хоп-двойке» признана пара Олеси Капитоновой и Ксении Барышниковой.
На фестивале «Звезды Байкала» коллектив также не остался без наград. Призовые места амурские спортсменки заняли в групповых выступлениях по направлениям «чир-джаз» и «чир-хип-хоп», а также в дуэтных номинациях (в частности, «серебро» у дуэта Анфисы Жулай и Эвелины Хан). В сольном зачете Ксения Барышникова удостоилась серебряной медали.
— Наш клуб был основан в 2016 году. Сейчас в нем систематически занимаются около ста детей. На соревнования окружного масштаба мы привезли тех, кто показал лучшие результаты на предыдущих стартах. Для нас эти победы — огромная радость и подтверждение правильности выбранного курса, особенно на таком представительном турнире, — подчеркнула Анна Кошкина.
Для клуба нынешний выезд стал одним из самых масштабных в сезоне.