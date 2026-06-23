Спортсменки из Амурска покорили пьедестал почёта на чемпионате ДФО по чир спорту

— Наш клуб был основан в 2016 году. Сейчас в нем систематически занимаются около ста детей. На соревнования окружного масштаба мы привезли тех, кто показал лучшие результаты на предыдущих стартах. Для нас эти победы — огромная радость и подтверждение правильности выбранного курса, особенно на таком представительном турнире, — подчеркнула Анна Кошкина.