В Хабаровске красной икре «продлили жизнь» сверх нормы

В Хабаровском крае с помощью компонента ФГИС Меркурий выявлено нарушение при производстве солёной икры горбуши, — сообщает Россельхознадзор.
Проверка проводилась Приморским межрегиональным управлением ведомства.
По данным надзорного органа, 26 мая 2026 года уполномоченным лицом ООО «Мир снеков» из Хабаровска был оформлен ветеринарный сопроводительный документ на 468 кг продукции. Срок годности икры был установлен до 27 июля 2027 года.
При этом установлено, что при производстве использовалась замороженная икра горбуши магаданского предприятия, изготовленная 27 июля 2024 года, со сроком годности до 27 июля 2026 года.
Таким образом, срок годности готовой продукции оказался дольше срока годности сырья, что противоречит установленным требованиям.
По итогам проверки предприятию выдано предостережение о недопустимости нарушений и предложено устранить выявленные несоответствия.
В Россельхознадзоре отмечают, что с начала 2026 года в Хабаровском крае с помощью системы «Меркурий» выявлено 58 нарушений при оформлении и производстве рыбной продукции. Во всех случаях хозяйствующим субъектам объявлены предостережения.