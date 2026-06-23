В Хабаровске красной икре «продлили жизнь» сверх нормы

В Россельхознадзоре отмечают, что с начала 2026 года в Хабаровском крае с помощью системы «Меркурий» выявлено 58 нарушений при оформлении и производстве рыбной продукции. Во всех случаях хозяйствующим субъектам объявлены предостережения.