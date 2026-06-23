В Хабаровском крае компания перегрузила автопоезд на трассе А 376

В феврале 2026 года юридическое лицо оштрафовали на 450 000 рублей за нарушение правил перевозки тяжеловесных грузов. Транспортное средство компании двигалось по автодороге А 376 без разрешения и с превышением осевой нагрузки на 34,61%, сообщает официальный канал «Суды Хабаровского края». Подробнее — «Комсомольская правда» — Хабаровск.