Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Хабаровском крае компания перегрузила автопоезд на трассе А 376

Юридическое лицо оштрафовали на 450 000 рублей за нарушение правил перевозки тяжеловесных грузов.

Источник: Комсомольская правда

В феврале 2026 года юридическое лицо оштрафовали на 450 000 рублей за нарушение правил перевозки тяжеловесных грузов. Транспортное средство компании двигалось по автодороге А 376 без разрешения и с превышением осевой нагрузки на 34,61%, сообщает официальный канал «Суды Хабаровского края». Подробнее — «Комсомольская правда» — Хабаровск.

Нарушение зафиксировали автоматически: система дорожного весового и габаритного контроля выявила превышение на 2,711 т на ось № 5. По ч. 1 ст. 2.6.1 КоАП РФ ответственность несёт собственник ТС, который должен доказать свою невиновность.

Нанайский районный суд уточнил некоторые параметры постановления Ространснадзора, но штраф сохранил. Компания подала жалобу в Хабаровский краевой суд, утверждая, что ТС было в аренде у другого лица. Суд отклонил доводы из-за отсутствия доказательств выбытия автомобиля из владения Общества.

Стали свидетелями интересного события? Сообщите нам: Почта: red.habkp@phkp.ru