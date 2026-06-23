30 молодых специалистов заступили на службу в МЧС по Красноярскому краю

Выпускников отправят служить в различные территории края. Они станут начальниками караулов, инспекторами территориального подразделения надзорной деятельности и профилактической работы. Один будет назначен начальником отдельного поста пожарно-спасательной части, еще один — заместителем начальника пожарно-спасательной части.
За каждым специалистом будет закреплен наставник из наиболее опытных сотрудников.
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