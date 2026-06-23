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30 молодых специалистов заступили на службу в МЧС по Красноярскому краю

30 выпускников вузов МЧС будут трудиться в крае.

Источник: Комсомольская правда

30 выпускников вузов МЧС России заступили на службу в ГУ МЧС России по Красноярскому краю. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства. 27 молодых людей окончили Сибирскую пожарно-спасательную академию (Железногорск), двое — Ивановскую, еще один получил диплом Академии ГПС МЧС России (Москва).

Выпускников отправят служить в различные территории края. Они станут начальниками караулов, инспекторами территориального подразделения надзорной деятельности и профилактической работы. Один будет назначен начальником отдельного поста пожарно-спасательной части, еще один — заместителем начальника пожарно-спасательной части.

За каждым специалистом будет закреплен наставник из наиболее опытных сотрудников.

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