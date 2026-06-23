Вкусная часть русской кухни: Какой бывает квас, как найти хороший в магазине и как приготовить его дома

Шаг 1. Нарежьте ржаной хлеб небольшими кубиками и отправьте в духовку. Подсушивайте до появления золотистой корочки и характерного хлебного аромата. Шаг 2. Готовые сухарики переложите в большую кастрюлю, залейте водой и оставьте на несколько часов, чтобы напиток набрал вкус и цвет. Шаг 3. Когда настой станет насыщенным, процедите его через марлю или мелкое сито. Это поможет избавиться от хлебных крошек и сделать будущий квас более прозрачным. Шаг 4. Добавьте сахар и тщательно перемешайте, пока он полностью не растворится. После этого всыпьте сухие дрожжи и ещё раз размешайте содержимое кастрюли. Шаг 5. Поставьте заготовку в тёплое место примерно на 10−12 часов. За это время начнётся процесс брожения, благодаря которому квас приобретёт характерный вкус и лёгкую газированность. Шаг 6. Разлейте напиток по бутылкам или банкам, плотно закройте и уберите в холодильник минимум на сутки. После охлаждения домашний квас будет готов к подаче. Пить его лучше хорошо охлаждённым.