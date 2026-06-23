«Беларусь 1» раскрыл жалобу Лукашенко об афере в Гомеле, где потерпевшие 236 человек и три банка

Быстрые деньги фигуранты предлагали гомельчанам с 2022 по 2024 годы. По закону в тот период ИП могли выдавать микрозаймы, но не более двух за календарный месяц. Количество обратившихся к этой компании, по данным следствия, было около 30 тысяч человек. Более пяти тысяч вызвали в качестве свидетелей, из них 236 человек признали потерпевшими. Так как дело было публичного обвинения, то его возбудили по сообщению органа дознания.