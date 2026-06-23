«Беларусь 1» раскрыл жалобу Лукашенко об афере в Гомеле, где потерпевшие 236 человек и три банка

В эфире телеканала «Беларусь 1» проверили обращение к президенту Беларуси Александру Лукашенко, связанное с масштабной денежной аферой в Гомеле.
Ранее «Комсомолка» рассказывала, что белорусское ТВ открывает программу о проверке жалоб из соцсетей, адресованных к главе государства.
В новом выпуске телепроекта «В понедельник дойдет до Лукашенко» основой стало видеообращение родителей и родственников 13 гомельчан, которых в деле о крупном мошенничестве суд признал виновными.
Несогласные с решением суда записали видео для соцсетей, обратившись к белорусскому лидеру. В ролике они заявили, что правоохранительные органы и суд, как они убеждены, «проигнорировали отсутствие состава преступления» в действиях их осужденных родственников. И заявили, что сроки те получили «за существование обычной предпринимательской деятельности».
Следствие отмечает, что от действий группы пострадали 236 белорусов и три банка, а общий ущерб составил 875 тысяч рублей. Примерно 50% от ущерба обвиняемые уже возместили. Обвиняемыми в деле стали тринадцать человек, из них к ИП относились трое — Максим Чернов, руководитель, его жена Ольга Чернова, работающая бухгалтером, и Евгений Свободин из Мозыря, который работал по договору подряда.
Как работала афера? Операторы принимали заявки на займы, затем уже менеджеры приглашали клиентов в торговые центры, где убеждали оформить в кредит или лизинг дорогостоящую технику, которую тут же выкупали, но за полцены под расписку. Техника затем перепродавалась, а прибыль делилась. Все это группа менеджеров делала под видом финансовой компании. Покупатели же на годы вперед оставались должниками перед банками.
Быстрые деньги фигуранты предлагали гомельчанам с 2022 по 2024 годы. По закону в тот период ИП могли выдавать микрозаймы, но не более двух за календарный месяц. Количество обратившихся к этой компании, по данным следствия, было около 30 тысяч человек. Более пяти тысяч вызвали в качестве свидетелей, из них 236 человек признали потерпевшими. Так как дело было публичного обвинения, то его возбудили по сообщению органа дознания.
Афера держалась на предложении «быстрых денег» в долг, без поручителей и без переплат, для лиц с плохой кредитной историей. Чаще всего в компанию обращались малоимущие, студенты, пенсионеры, инвалиды, то есть люди с низким доходом или плохой кредитной историей.
После поступившего звонка так называемые менеджеры якобы микрофинансовой организации представлялись вымышленными именами, приглашали в офис, которым на деле был просто холл торгового центра.
— Обман не менялся, способ оставался прежним. А версия, для чего нужны деньги, уже, конечно, отличалась, — прокомментировал замначальника отдела Следственного управления УСК по Гомельской области Антон Колесников.
Правоохранители установили, что на быстрые деньги повелись в Гомеле, Витебске, Могилеве, Светлогорске, Мозыре, Бресте. Но семьи осужденных уверены, что жертв не было.
В сюжете несколько потерпевших рассказывали, что обращались за быстрыми деньгами в тяжелых ситуациях: болели родственники, нужны были деньги на лечение самому или срочно нужно было вернуть другой долг.
В Гомельском областном управлении ГУБОПиК обратили внимание, что по банковским кредитам клиент выплачивает примерно 15 — 20% годовых. А те суммы, какие фигуранты выплачивали людям условно в сопоставлении с суммами, которые потерпевшие вынуждены были потом выплачивать в конечном итоге по договорам лизинга, составляли под тысячу процентов годовых и больше.
К слову, в 2025 году подходы к выдачам микрозаймов в Беларуси, кстати, пересмотрели. ИП и юрлица теперь выдавать их не могут даже дважды в месяц. Сделано это для защиты белорусов, чтобы не было никаких серых схем.
Апелляционное производство в Гомельском областном суде по делу назначено на 10 июля.
А еще мы писали, что минчанин заявил в милицию, когда его мать купила два робота-пылесоса и шесть смартфонов.