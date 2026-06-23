В Хабаровском крае появилась первая 200-балльница ЕГЭ в 2026 году

В Хабаровском крае первой 200-балльницей ЕГЭ в 2026 году стала выпускница из Советской Гавани Елизавета Пенюгина. Об этом сообщил губернатор в своём канале МАХ.
«Это Елизавета Пенюгина из Советской Гавани, первая 200-балльница Хабаровского края в 2026 году», — отметил он.
По словам Дмитрия Демешина, максимальные 100 баллов по русскому языку и физике стали результатом «упорства, трудолюбия и таланта» выпускницы. Он подчеркнул, что это «блестящий результат» и «высокая планка для всего региона».
«Лиза установила высокую планку для всего региона. Поздравляю от всего сердца!», — сказал губернатор.
Он также рассказал о достижениях школьницы: победах в олимпиадах и участии в образовательных сменах в «Сириусе», «Артеке» и «Океане».
«Она — настоящий пример для всей нашей молодёжи», — подчеркнул Демешин.
Отдельно губернатор поблагодарил педагогов и родителей выпускницы, отметив, что успех стал «общей заслугой».
Также он поздравил и других выпускников, получивших 100 баллов по физике. В их числе — Роман Владович из хабаровского Лицея инновационных технологий, Дарья Баландюк из гимназии № 3 Хабаровска, Тимур Гилимзянов из школы № 80 и Владимир Зволимбовский из школы № 2 Николаевска-на-Амуре.
«В этом году у нас пять таких стобалльников — против одного за прошлые годы. Это мощный рывок вперёд», — отметил глава региона.
Он добавил, что экзамены ещё продолжаются и регион рассчитывает на новые результаты.
«Дорогие выпускники, вы — наше будущее. Пусть этот успех станет стартовой площадкой для вашей большой мечты. Вперёд, к новым вершинам! С вами — весь Хабаровский край!», — заключил Дмитрий Демешин.