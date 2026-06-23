В Хабаровском крае появилась первая 200-балльница ЕГЭ в 2026 году

Также он поздравил и других выпускников, получивших 100 баллов по физике. В их числе — Роман Владович из хабаровского Лицея инновационных технологий, Дарья Баландюк из гимназии № 3 Хабаровска, Тимур Гилимзянов из школы № 80 и Владимир Зволимбовский из школы № 2 Николаевска-на-Амуре.