В Красноярском крае возможны перебои телесигнала из-за ремонта телебашни

С 25 июня по 31 августа в Красноярске запланирован ремонт телевизионной башни. В связи с этим специалисты Красноярского краевого радиотелевизионного передающего центра предупреждают о возможных кратковременных перерывах в трансляции пакета цифровых телеканалов (20 штук) и FM-радиостанций. Работы необходимы для поддержания инфраструктуры телерадиовещания, пояснили в министерстве цифрового развития Красноярского края. Временные отключения могут затронуть краевой центр, а также Дивногорск, Железногорск, населенные пункты Емельяновского и Сосновоборского округов. Ориентировочные даты, когда сигнал может пропадать: с 29 июня по 3 июля; с 6 по 10 июля; с 13 по 17 июля. Жителей просят соблюдать меры безопасности. Не оставлять транспорт и не подходить ближе чем на 60 метров к ограждению башни по адресу ул. Борисова, 24а. Пересекать сигнальные ограждения запрещено.