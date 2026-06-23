Первая 200-балльница среди выпускников появилась в Хабаровском крае

Выпускница из Советской Гавани Елизавета Пенюгина набрала по 100 баллов по физике и русскому языку. Об этом сообщил губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин в МАХ (12+).
«Максимальные 100 баллов по русскому языку и физике — это блестящий результат её упорства, трудолюбия и таланта. Лиза установила высокую планку для всего региона. Поздравляю от всего сердца», — отметил глава региона.
За плечами у выпускницы уже целая череда больших свершений: победы в олимпиадах, участие в сборной края в «Сириусе», «Артеке» и «Океане». Она — настоящий пример для всей молодёжи.
«Отдельно хочу сказать спасибо её педагогам и родителям. Этот успех — ваша общая заслуга. И, конечно, поздравляю всех ребят, получивших высший балл по физике: Романа Владовича из хабаровского Лицея инновационных технологий, Дарью Баландюк из гимназии № 3 г. Хабаровска, Тимура Гилимзянова из школы № 80 г. Хабаровска и Владимира Зволимбовского из школы № 2 Николаевска-на-Амуре. В этом году у нас пять таких стобалльников — против одного за прошлые годы! Это мощный рывок вперёд. Но экзамены еще продолжаются, надеемся увидеть и новые успехи наших ребят», — написал Дмитрий Демешин.
Ранее ИА AmurMedia, сообщало, что трое выпускников Хабаровского края набрали по 100 баллов по профильной математике. Еще 16 человек получили от 95 до 99 баллов.