Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп рассказал о ситуации в Ормузском проливе

Трамп заявил о полном открытии Ормузского пролива после переговоров США и Ирана.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп заявил, что Ормузский пролив полностью открыт для судоходства. Такое решение принято по итогам переговоров между Вашингтоном и Тегераном, состоявшихся в Швейцарии.

«Ситуация в Ормузском проливе складывается у нас очень хорошо… Пролив полностью открыт», — сказал американский лидер, выступая перед журналистами в Белом доме.

По его словам, в воскресенье, 21 июня, через Ормузский пролив прошло рекордное количество нефтяных танкеров. Трамп также отметил, что достигнутые договоренности способствовали снижению напряженности в одном из ключевых для мировой торговли энергоносителями регионов.

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Иран согласился вновь пригласить инспекторов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на свои ядерные объекты. Политик считает, что это первый шаг к денуклеаризации Ирана.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше