Трамп рассказал о ситуации в Ормузском проливе

По его словам, в воскресенье, 21 июня, через Ормузский пролив прошло рекордное количество нефтяных танкеров. Трамп также отметил, что достигнутые договоренности способствовали снижению напряженности в одном из ключевых для мировой торговли энергоносителями регионов.