В 40 регионах России запретят продажу алкоголя в День молодежи

Также запрет будет введен в Ненецком и Чукотском АО, ЯНАО, Севастополе, Запорожской и Херсонской областях, Луганской Народной Республике. В ДНР установлен запрет на розничную реализацию алкоголя в день выпускных вечеров, в том числе 27 июня. В Санкт-Петербурге 27 июня пройдет традиционный праздник выпускников «Алые паруса», в этот день в северной столице тоже будет действовать запрет на продажу алкоголя.