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В 40 регионах России запретят продажу алкоголя в День молодежи

Алкоголь не будут продавать в 40 российских регионах во время выпускных.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Запрет на розничную продажу алкоголя будет действовать 27 июня более чем в 40 российских регионах в связи с празднованием Дня молодежи и проведением школьных выпускных вечеров, выяснило РИА Новости, проанализировав региональные документы.

Ограничения на розничную продажу алкоголя в определенные дни устанавливаются на основании региональных законов или иных подзаконных актов региональных властей. Так, более чем в 40 российских регионах в День молодежи и дни проведения выпускных вечеров запрещается розничная продажа алкогольной продукции.

В 2026 году празднование Дня молодежи в последнюю субботу первого летнего месяца приходится на 27 июня. Министерство просвещения РФ рекомендовало регионам провести выпускные также 27 июня.

Запрет на розничную продажу алкоголя в День молодежи будет действовать в Башкортостане, Республиках Алтай, Дагестан, Калмыкия, Карачаево-Черкесия, Коми, Марий Эл, Мордовия, Хакасия, Чувашия, Хабаровском, Камчатском, Забайкальском краях, Амурской, Архангельской, Брянской, Волгоградской, Вологодской, Иркутской, Калининградской, Кемеровской, Кировской, Курской, Ленинградской, Липецкой, Магаданской, Мурманской, Оренбургской, Рязанской, Саратовской, Пензенской, Сахалинской, Смоленской и Тюменской областях.

Также запрет будет введен в Ненецком и Чукотском АО, ЯНАО, Севастополе, Запорожской и Херсонской областях, Луганской Народной Республике. В ДНР установлен запрет на розничную реализацию алкоголя в день выпускных вечеров, в том числе 27 июня. В Санкт-Петербурге 27 июня пройдет традиционный праздник выпускников «Алые паруса», в этот день в северной столице тоже будет действовать запрет на продажу алкоголя.

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