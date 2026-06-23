Дом стоимостью полмиллиарда рублей могут отнять у экс-супруги Александра Цекало

В начале месяца СМИ сообщили, что Галушко потребовала от Цекало 80 миллиардов на содержание себя и детей. При этом женщина решила скрыть, что состоит в новом браке. По данным журналистов, причиной этому стал брачный контракт с Цекало, согласно которому он освобождается от выплат на содержание бывшей жены в случае ее нового замужества.