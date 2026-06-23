Дом стоимостью полмиллиарда рублей могут отнять у экс-супруги Александра Цекало

После развода актер и шоумен Александр Цекало оставил экс-супруге Виктории Галушко роскошный особняк в Подмосковье. Как сообщает Starhit со ссылкой на окружение женщины, ее дом могут конфисковать в пользу государства.
Четыре года назад Галушко уехала из России и решила продать дом. Однако избавиться от коттеджа не удалось, так как для граждан Украины введены определенные ограничения по сделкам.
Сейчас женщина проживает в Европе, а особняк сдает за шестизначную сумму. При этом Галушко не отчитывается, куда расходуются средства.
Шесть месяцев назад она подала на алименты к Цекало: в обращении женщина требовала семизначные суммы на содержание детей и себя. В рамках судебных разбирательств адвокаты шоумена запросили выписки с движением финансов на счетах его экс-супруги, но ходатайство суд отклонил.
В окружении женщины сообщили, что сейчас она опасается остаться и без дома, и без денег.
— Насколько нам известно, в прокуратуру уже поступили запросы относительно проверки этого особняка. Практика конфискации имущества у сбежавших из России набирает обороты. А Вика не раз высказывалась негативно в адрес происходящего и не скрывает своей позиции, — сообщает Starhit.
Как уточняет журнал, стоимость особняка составляет порядка полумиллиарда рублей.
В начале месяца СМИ сообщили, что Галушко потребовала от Цекало 80 миллиардов на содержание себя и детей. При этом женщина решила скрыть, что состоит в новом браке. По данным журналистов, причиной этому стал брачный контракт с Цекало, согласно которому он освобождается от выплат на содержание бывшей жены в случае ее нового замужества.