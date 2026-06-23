О правилах движения на электросамокатах напомнили хабаровчанам

В Хабаровске в разгаре летний сезон, и на улицах города заметно прибавилось пользователей электросамокатов, гироскутеров и моноколес. Все эти устройства относятся к средствам индивидуальной мобильности (СИМ), для которых действуют единые правила: максимальная скорость — 25 км/ч, вес — до 35 кг. На сайте администрации города появился материал, разъясняющий основные правила использования этого вида транспорта. По тротуару можно ехать только при отсутствии велодорожки, обязательно уступая дорогу пешеходам. На проезжую часть разрешено выезжать лишь на улицах, где скорость потока не превышает 60 км/ч — и только по правому краю, в один ряд. Выезд на магистрали и скоростные трассы строго запрещен. Категорически нельзя пользоваться неисправным самокатом, перевозить пассажиров или управлять им в состоянии опьянения. Детям до 7 лет кататься можно только в присутствии взрослых. С 7 до 14 лет — самостоятельно, но только по тротуарам и велодорожкам. С 14 лет разрешен выезд на дорогу в разрешенных местах. Арендовать самокаты могут только совершеннолетние пользователи. За нарушение правил предусмотрен штраф — например, за непредоставление преимущества пешеходу на «зебре» он составляет 5 тысяч рублей.