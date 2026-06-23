К строительству второй дороги из Калининграда в Холмогоровку планируют приступить в 2027 году. Работы оценивают в 740 миллионов рублей. Об этом сообщил вице-премьер регионального правительства Александр Рольбинов в прямом эфире ЦУР Калининградской области.
«Проект дороги прошёл заключение главгосэкспертизы и сейчас находится в центре проведения торгов. Мы планируем в этом году его отторговать. Ориентировочные сроки начала реализации — это 2027 год», — рассказал Рольбинов.
Новая дорога пройдёт от улицы Докука в Калининграде до Южной в Холмогоровке. В апреле экспертиза одобрила проект строительства трассы.
Протяжённость дороги составит почти два километра. Она начнётся рядом с ТЦ «Кёниг-Молл» на улице Докука, пройдёт вдоль гаражного общества и параллельно железной дороге, а после свернёт в сторону улицы Южной и соединится с ней в районе ЖК «Новая Холмогоровка». Там собираются обустроить двухполосную проезжую часть с тротуаром и велодорожкой.
Для строительства планируют изъять 86 участков. Их общая площадь — 56,8 тысячи квадратных метров. Некоторые из них заняты объектами недвижимости — гаражами в районе улицы Докука. С полным перечнем можно ознакомиться по ссылке.