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Синоптик рассказал о погоде в Москве во вторник

Леус: температура в Москве во вторник до +25 градусов, осадков не ожидается.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Температура воздуха в Москве во вторник поднимется до плюс 25 градусов, что на градус выше нормы, осадков не ожидается, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«Сегодня характер погоды в столичном регионе будет формировать гребень антициклона с запада. В Москве и по области ожидается переменная облачность, без осадков. Днем в столице — плюс 23 — плюс 25 градусов, по области — от 21 до 26 градусов тепла», — рассказал Леус.

Синоптик отметил, что такие температуры примерно на градус выше климатической нормы.

«Ветер сегодня северо-западный, скорость его от 3 до 8 метров в секунду. Атмосферное давление близко к норме, барометры будут показывать 746 миллиметров ртутного столба. Существенных колебаний давления сегодня не ожидается», — уточнил Леус.