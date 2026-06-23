Синоптик рассказал о погоде в Москве во вторник

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Температура воздуха в Москве во вторник поднимется до плюс 25 градусов, что на градус выше нормы, осадков не ожидается, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
«Сегодня характер погоды в столичном регионе будет формировать гребень антициклона с запада. В Москве и по области ожидается переменная облачность, без осадков. Днем в столице — плюс 23 — плюс 25 градусов, по области — от 21 до 26 градусов тепла», — рассказал Леус.
Синоптик отметил, что такие температуры примерно на градус выше климатической нормы.
«Ветер сегодня северо-западный, скорость его от 3 до 8 метров в секунду. Атмосферное давление близко к норме, барометры будут показывать 746 миллиметров ртутного столба. Существенных колебаний давления сегодня не ожидается», — уточнил Леус.