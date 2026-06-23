Синоптик рассказал о погоде в Москве во вторник

«Сегодня характер погоды в столичном регионе будет формировать гребень антициклона с запада. В Москве и по области ожидается переменная облачность, без осадков. Днем в столице — плюс 23 — плюс 25 градусов, по области — от 21 до 26 градусов тепла», — рассказал Леус.