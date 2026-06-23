В России начнёт действовать ГОСТ на кожаные сумки и чемоданы

Изделия должны соответствовать ключевым параметрам по прочности швов, ручек и плечевых ремней, обработке срезов открытых швов, наличию внутренних карманов и другим характеристикам. Например, прочность ниточного шва у дорожных рюкзаков должна быть не менее 30 Ньютонов на сантиметр, то есть выдерживает вес около трёх килограммов на каждый сантиметр. У чемоданов минимальный показатель должен равняться 40 Ньютонов на сантиметр.