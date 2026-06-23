Судьей Октябрьского района Иркутска стала бывший помощник прокурора

В Иркутском областном суде 23 июня 2026 прошла церемония принятия присяги. Указом президента страны на должность судьи Октябрьского районного суда назначили Анастасию Климову. Раньше она трудилась помощником прокурора Кировского района Иркутска. Об этом КП-Иркутск сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции региона.