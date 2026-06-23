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Судьей Октябрьского района Иркутска стала бывший помощник прокурора

Указом президента на должность назначили Анастасию Климову.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутском областном суде 23 июня 2026 прошла церемония принятия присяги. Указом президента страны на должность судьи Октябрьского районного суда назначили Анастасию Климову. Раньше она трудилась помощником прокурора Кировского района Иркутска. Об этом КП-Иркутск сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

— Члены президиума и представители органов судейского сообщества региона поздравили коллегу с важным и трепетным событием в профессиональной жизни, пожелали мудрости, беспристрастности и успехов в деле отправления правосудия, — сказали в пресс-службе.

Напомним, президент Владимир Путин назначил нового председателя Иркутского областного суда. Им стал Роман Знаменщиков, ранее занимавший пост заместителя председателя Пятого апелляционного суда общей юрисдикции. Срок полномочий — шесть лет.