В «Столото» описали портрет среднестатистического победителя в лотерею

«Профессии победителей государственных лотерей, распространяемых “Столото”, из абсолютно разных сфер — от врачей до бухгалтеров, от водителей до работников производств, от IT-специалистов до киномехаников. Чаще всего в 2025 году удача в лотереях от “Столото” улыбалась строителям — 53 представителя этой профессии, или 9% от общего числа победителей, стали обладателями выигрыша от 600 тысяч рублей. На втором месте — водители: 44 счастливчика, или 7% от всего числа опрошенных победителей лотерей от “Столото”, на третьем — предприниматели (37 человек, около 6% от общего числа победителей)», — отмечает компания.