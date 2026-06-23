Последствия мощного смерча в Свердловской области. Видео

Последствия торнадо в Свердловской области.
В Свердловской области в ночь на 23 июня произошел смерч. В результате непогоды шестнадцать человек обратились за медицинской помощью, сообщили в МЧС России.
Из-за сильного ветра были повреждены 99 частных домов, 25 автомобилей и 15 линий электропередач. 32 частных дома были полностью разрушены.
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