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Последствия мощного смерча в Свердловской области. Видео

Последствия торнадо в Свердловской области В Свердловской области в ночь на 23 июня произошел смерч.

Источник: РБК

Последствия торнадо в Свердловской области.

В Свердловской области в ночь на 23 июня произошел смерч. В результате непогоды шестнадцать человек обратились за медицинской помощью, сообщили в МЧС России.

Из-за сильного ветра были повреждены 99 частных домов, 25 автомобилей и 15 линий электропередач. 32 частных дома были полностью разрушены.

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