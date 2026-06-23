Два рейса отменены и два задержаны в аэропорту Нижнего Новгорода утром 23 июня, следует из данных онлайн-табло воздушной гавани.
Не состоится вылет авиакомпании AirAnka в Анталью, намеченный на 12:20. Самолет этой же авиакомпании должен был привезти пассажиров из Турции в 11:10 — рейс также отменили.
Перенесен с 14:50 на 23:55 вылет самолета авиакомпании «Россия» в Сочи. Прилет сочинского рейса «России» в Стригино теперь запланирован на 22:30 вместо 13:55.
Напомним, что нижегородский аэропорт возобновил отправку и прием воздушных судов 22 июня.