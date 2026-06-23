23 красноярца незаконно получили 2,8 млн рублей налогового вычета за стоматологические услуги

В Красноярске ожидают суда 23 фигуранта уголовного дела о мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору в крупном размере при получении налогового вычета за медицинские услуги.
Полицейские установили, что организатором преступления стал 24-летний администратор частной стоматологической клиники. В аферу он вовлек двух знакомых — 40-летнего мужчину и 50-летнюю женщину, которые подыскивали людей, готовых предоставить свои персональные данные для изготовления поддельных справок о прохождении лечения.
«Все фигуранты знали о незаконности действий. Документы предоставлялись в ИФНС для получения выплат. После перечисления средств социального налогового вычета на счет лжепациента стоматологической клиники сумма делилась между членами организованной группы и соучастником, предоставившим свои данные. Всего в течение 2024 года обвиняемые подали в налоговые органы 20 пакетов с документами и получили выплаты на сумму свыше 2,8 млн рублей», — рассказали в ГУ МВД.
Когда обман вскрылся, в отношении троих основных участников преступной группы и 20 их соучастников возбудили уголовное дело про ч. 2, 3, 4 ст. 159 УК РФ. В настоящее время расследование завершено, материалы переданы в суд для принятия решения.