23 красноярца незаконно получили 2,8 млн рублей налогового вычета за стоматологические услуги

«Все фигуранты знали о незаконности действий. Документы предоставлялись в ИФНС для получения выплат. После перечисления средств социального налогового вычета на счет лжепациента стоматологической клиники сумма делилась между членами организованной группы и соучастником, предоставившим свои данные. Всего в течение 2024 года обвиняемые подали в налоговые органы 20 пакетов с документами и получили выплаты на сумму свыше 2,8 млн рублей», — рассказали в ГУ МВД.