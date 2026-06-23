Алжир обыграл Иорданию со счетом 2:1 на ЧМ-2026

По итогам матча положение в группе J следующее: Аргентина (6 очков), Австрия (3), Алжир (3), Иордания (0). В заключительном туре группового этапа Иордания 27 июня сыграет против Аргентины, а команда Алжира в этот же день встретится с Австрией.