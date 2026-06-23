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В Хабаровском крае прокуратура проверит сход вагона и задержку поездов

На перегоне Санболи — Нусхи задержаны пассажирские поезда.

В Хабаровском крае на перегоне Санболи — Нусхи в Амурском муниципальном районе произошёл сход колёсной пары порожнего вагона в составе грузового поезда. Пострадавших нет, опрокидывания вагонов не допущено.

Инцидент привёл к задержке пассажирских поездов № 351 Советская Гавань — Владивосток и № 352 Владивосток — Советская Гавань. На месте ведутся восстановительные работы.

Теперь к ситуации подключилась Комсомольская-на-Амуре транспортная прокуратура.

Ведомство начало проверку соблюдения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, а также отдельно контролирует соблюдение прав пассажиров задержанных поездов, — прокомментировала старший помощник Дальневосточного транспортного прокурора по взаимодействию со СМИ и общественностью Елена Красноярова.

По сути, разбирают сразу два вопроса: почему произошёл сход и как в этой ситуации организованы перевозки людей, которые оказались в ожидании на маршруте.

Дополнительную информацию о движении поездов пассажирам предлагают уточнять через сервисы РЖД и горячую линию перевозчика.