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Астроном Лаки рассказал, как можно найти древнюю инопланетную цивилизацию

Астроном из Оксфордского университета Брайан Лаки предложил способ поиска следов древних внеземных цивилизаций. По его мнению, даже если развитые цивилизации существовали в галактике до человечества, многие из них могли исчезнуть миллионы лет назад.

Астроном из Оксфордского университета Брайан Лаки предложил способ поиска следов древних внеземных цивилизаций. По его мнению, даже если развитые цивилизации существовали в галактике до человечества, многие из них могли исчезнуть миллионы лет назад.

Ученый считает, что искать следует не сами цивилизации, а оставшиеся после них крупные инженерные сооружения. Такие объекты могут сохраниться значительно дольше своих создателей и стать свидетельством их существования.

В качестве примера Лаки привел сферу Дайсона — гипотетическую систему объектов вокруг звезды, предназначенную для сбора энергии. По его словам, после исчезновения цивилизации такая конструкция постепенно потеряет устойчивость, а ее элементы начнут сталкиваться и разрушаться.

— Если Солнечная система пройдет через это пространство, планеты подвергнутся воздействию этих технозерен, а некоторые из них могут мягко упасть в реголит, например, на Луне, — цитирует Лаки Gizmodo.

Ученые и военные пятый год загадочно исчезают и умирают в США. Все они так или иначе могли быть связаны с изучением неопознанных летающих объектов и ядерными исследованиями. Президент США Дональд Трамп поручил ФБР заново расследовать эти случаи, а также пообещал обнародовать некие данные об инопланетянах. Что могло произойти с учеными и почему это так взволновало американскую общественность, разбиралась «Вечерняя Москва».

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