Астроном Лаки рассказал, как можно найти древнюю инопланетную цивилизацию

Ученые и военные пятый год загадочно исчезают и умирают в США. Все они так или иначе могли быть связаны с изучением неопознанных летающих объектов и ядерными исследованиями. Президент США Дональд Трамп поручил ФБР заново расследовать эти случаи, а также пообещал обнародовать некие данные об инопланетянах. Что могло произойти с учеными и почему это так взволновало американскую общественность, разбиралась «Вечерняя Москва».