Астроном Лаки рассказал, как можно найти древнюю инопланетную цивилизацию

Астроном из Оксфордского университета Брайан Лаки предложил способ поиска следов древних внеземных цивилизаций. По его мнению, даже если развитые цивилизации существовали в галактике до человечества, многие из них могли исчезнуть миллионы лет назад.
Ученый считает, что искать следует не сами цивилизации, а оставшиеся после них крупные инженерные сооружения. Такие объекты могут сохраниться значительно дольше своих создателей и стать свидетельством их существования.
В качестве примера Лаки привел сферу Дайсона — гипотетическую систему объектов вокруг звезды, предназначенную для сбора энергии. По его словам, после исчезновения цивилизации такая конструкция постепенно потеряет устойчивость, а ее элементы начнут сталкиваться и разрушаться.
— Если Солнечная система пройдет через это пространство, планеты подвергнутся воздействию этих технозерен, а некоторые из них могут мягко упасть в реголит, например, на Луне, — цитирует Лаки Gizmodo.
Ученые и военные пятый год загадочно исчезают и умирают в США. Все они так или иначе могли быть связаны с изучением неопознанных летающих объектов и ядерными исследованиями. Президент США Дональд Трамп поручил ФБР заново расследовать эти случаи, а также пообещал обнародовать некие данные об инопланетянах. Что могло произойти с учеными и почему это так взволновало американскую общественность, разбиралась «Вечерняя Москва».