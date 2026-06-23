Алжир одержал победу над Иорданией во втором туре ЧМ-2026 со счетом 2:1

В ходе первого тайма Иордания лидировала со счетом 1:0. На 36-й минуте первый гол забил Низар Аль-Рашдан. После перерыва ситуация изменилась: на 69-й минуте первый гол для Алжира забил Надир Бенбуали, а на 82-й минуте в ворота Иордании прилетел мяч от Амина Гуири.