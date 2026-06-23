Алжир одержал победу над Иорданией во втором туре ЧМ-2026 со счетом 2:1

23 июня на стадионе Levi’s в Калифорнии завершился очередной матч группы J второго тура чемпионата мира по футболу-2026. Игра прошла между сборными Иордании и Алжира — последняя одержала победу со счетом 2:1.
В ходе первого тайма Иордания лидировала со счетом 1:0. На 36-й минуте первый гол забил Низар Аль-Рашдан. После перерыва ситуация изменилась: на 69-й минуте первый гол для Алжира забил Надир Бенбуали, а на 82-й минуте в ворота Иордании прилетел мяч от Амина Гуири.
Всего во время игры судья выдал две желтых карточки: на 44-й минуте ее получил игрок сборной Алжира Рамиз Зерруки, на 64-й — иорданец Хусам Абу Дахаб.
Ранее накануне матча второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу между сборными Англии и Ганы разразился необычный скандал. Ганский колдун Нана Кваку Бонсам заявил, что наложил проклятие на капитана англичан Гарри Кейна, чтобы помешать ему проявить себя на поле.
Ранее немецкая сборная одержала победу над командой Кот-д’Ивуара в матче второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу. Встреча в Торонто на стадионе BMO Field закончилась со счетом 2:1. Немецкая сборная одержала уже 11-ю победу подряд.